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Общество10 октября 2022 7:24

Глава Татарстана Рустам Минниханов откроет в Узбекистане филиал КФУ

Он сделает это в рамках рабочего визита
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Минниханов возглавил делегацию Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов возглавил делегацию Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

В это понедельник, 10 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан.

В программе его посещения ряда местных предприятий, а также открытие филиала Казанского федерального университета в городе Джизак.

- В состав делегации из Татарстана вошли руководители ряда крупных предприятий, а также компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Узбекистаном, - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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