20-летнего жителя Татарстана погибшего в ходе спецоперации на Украине представили к "Ордену мужества"

Данила получил осколочные ранения, которые оказались смертельными. Фото: Николай Александров

Житель Высокогорского района Татарстана Данила Саитов погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 20 лет.

Подразделение, в котором состоял Саитов, вело прикрытие союзных сил под натиском артиллерии. Он получил осколочные ранения, которые оказались смертельными. Данила погиб 25 сентября в селе Давыдов Брод Херсонской области, сообщают "Высокогорские вести".

За героизм, проявленное мужество Данила Саитов представлен к государственной награде "Орден мужества".

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