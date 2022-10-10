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Происшествия10 октября 2022 6:05

В Бугульме с пожара спасли трех человек

Плотный дым отрезал им пути эвакуации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 9 октября в экстренные службы поступила информация о том, что в Бугульме на улице Калинина в доме №75 загорелась квартира, сообщает МЧС Татарстана.

- В подъезде дома создалось сильное задымление, - отметили в ведомстве.

Дым отрезал пути эвакуации трем жильцам. Пожарные при помощи масок, присоединенных к баллону со сжатым воздуха, спасли трех человек. Это двое жильцов с верхних этажей, а также мужчина из горящей квартиры.

Само возгорание удалось потушить в считанные минуты, площадь пожара составила два квадратных метра, пострадавших нет. Причину его возникновения установят дознаватели Госпожнадзора.

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