Встреча близких с призывниками состоялась 9 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Набережных Челнов в Казань организовали автобус для семей мобилизованных. Об этом попросили сами родственники резервистов, сообщает администрация города.

Так, в воскресенье, 9 октября, многие из них смогли приехать в Казанское танковое училище, чтобы увидится со своими мужьями и сыновьями. Транспорт удалось организовать благодаря предприятиям, где работают мобилизованные.

Напомним, ранее сообщалось, что Набережные Челны выделят 4,5 миллиона рублей на поддержку детей мобилизованных. Финансирование пройдет по разделам "Дошкольное образование" и "Охрана семьи и детства".

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