На Казанском Национальном полумарафоне было собрано более 140 тысяч рублей в поддержку «Семья вместе» в Казани

Фото: «Семья вместе»

9 октября в столице Татарстана состоялся самый колоритный забег республики этого года – Казанский Национальный Полумарафон 2022. Собранные на мероприятии средства пойдут на поддержание работы бесплатной семейной гостиницы «Семья вместе» в Казани, которая находится на территории ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ.

Благотворительный фонд «Семья вместе» уже по доброй традиции стал социальным партнером TIMERMEN. В этом году приняли участие спортсмены из 9 стран, а также 66 регионов и 240 городов. В команде под флагом «Семья вместе» стартовали 100 человек.

Фото: «Семья вместе»

Полумарафон не только стал отличным спортивным мероприятием, но и подарил прекрасную возможность окунуться в культуру столицы, где умело сочетаются старые традиции и современные технологии.

- Было тяжело, но отличная погода – с самого утра нас радовало солнце – комфортные условия для бега, поддержка болельщиков, принадлежность к вашей большой доброй команде, приятная усталость и положительные эмоции – это того стоило. Настроение – на высоте! - своими впечатлениями с нами поделился один из участников забега.

Фото: «Семья вместе»

Поддержали фонд «Семья вместе»: ООО «Агентство спортивного маркетинга “Новый спорт”», ООО «СПП», ООО «Рулог», ООО «Франко», ООО «Хухтамаки СНГ», ООО «Питер Фрост», ООО «Глобус Элит», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Более подробная информация о проектах благотворительного фонда «Семья вместе» – на официальном сайте Фонда.