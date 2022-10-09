В Нижнекамске родители катали девочку на доске по лужам

Данную запись, выложенную в соцсети, наверняка уже изучают сотрудники ГИБДД. Фото: скриншот

Дожди только, только прекратились и лужи не еще не успели до конца исчезнуть. Этим в солнечный день воспользовались жители Нижнекамска. Они прикрепили к своей машине трос и прокатили за собой по лужам свою маленькую дочь. Несмотря на то, что ребенок уверенно стоял на ногах, рассекая на доске грязную воду, вряд ли это оценят сотрудники ГИБДД. Возможно они уже изучают видео с катанием девочки по лужам, которое было выложено в соцсети.

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