Знарок называл проигрыш «Ак Барса» парадоксом

Несмотря на поражение, главному тренеру казанцев понравилась игра его подопечных. Фото: ak-bars.ru

Начало прошедшего 8 октября матча КХЛ в Казани отметился активностью «Ак Барса» против казахстанского «Барыса». Хозяева чаще были в атаке. Но ни один из созданных моментов так и не был реализован. А в конце периода удача улыбнулась гостям. Их шайба сначала попала в штангу, отскочила в конек вратаря и после в сам створ. Счет 0:1 в пользу «Барыса».

В начале второго отрезка игры у команды гостей удаление. Казанцы смогли воспользоваться большинством и сравнять счет – 1:1. Но через несколько минут «Барыс» вновь вырвался вперед. И вот удаление уже у казанской команды. Гости в большинстве увеличили разрыв – 1:3. «Ак Барс» ответил на это шайбой в ворота соперника.

В конце встречи хозяева попытались хотя бы сравнять счет, но даже снятие вратаря не помогло. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу «Барыса».

– Несмотря на поражение, по моему профессиональному мнению, половина предыдущей игры и этот матч мне понравились. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты. Без ошибок, конечно, никто не играет. Не хватило голов, потому что моменты мы создавали неплохие, но не хватило именно реализации. Это парадокс, играем плохо – выигрываем, играем хорошо – проигрываем. В данном случае важнее игра, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок. – Конечно, мы хотели по-другому сыграть, но отдельные ошибки игроков не позволили нам это сделать. Чего-то не хватило, хотя я не скажу, что команда подсевшая, мы играем уже четвертый матч, не думаю, что там дело в физическом состоянии.

Отметим, что сейчас «Ак Барс» находится на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующая игра у казанцев намечена на 12 октября. «Барсы» на выезде встретятся с магнитогорским «Металлургом».

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