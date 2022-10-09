В Татарстане завершили уборку урожая зерна

Самая высокая урожайность в республике составила 48,6 ц/га Фото: Николай ХИЖНЯК

В 2022 году в Татарстане было намолочено 5 335 000 тонн зерна, после доработки все равно вышло боле 5 миллионов тонн. Такие данные на республиканском совещании привел глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, больше всего собрали зерна в Арском районе – 219 тысяч тоне, а также в Тетюшском районе – 214,7 тысячи тонн.

При этом сбор урожая в Татарстане продолжается. Так, нужно собрать еще рапс (осталось 12% от посевных площадей), свеклу (осталось 49%), картофель (осталось 42%).

Согласно прогнозам Минсельхозпрода республики, в регионе из накопанной с полей свеклы собираются произвести около 250 тысяч тонн сахарного песка.

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