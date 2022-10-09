«Рубин» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1

Дублем за казанцев отличился Олег Иванов. Фото: rubin-kazan.ru

В это воскресенье, 9 октября, на выезде казанский «Рубин» в рамках 13 тура Первой лиги сыграл со «СКА-Хабаровск».

За всех гостей выступил Олег Иванов. На его счету все голы в ворота хозяев, которые смогли размочить счет только с пенальти. После дубля Иванова исход игры – 2:1 в пользу «Рубина».

Таким образом, получив три очка, казанцы прервали проигрышную серию из трех матчей.

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