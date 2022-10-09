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Здоровье9 октября 2022 9:12

За минувшие сутки в Татарстане выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом

Уровень коллективного иммунитета к инфекции в республике по-прежнему низкий – 3,9%
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 183 147 человек.

За все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 183 147 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 328 новых случаев коронавируса, в 38 из них зараженным понадобилась госпитализация. Также ха эти отчетные 24 часа от коронавируса официально излечились 89 человек. Такие данные 9 октября приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также, по его информации, за все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 183 147 человек, 176 334 из которых выздоровели, а 2 004 скончались в результате болезни. Уровень же коллективного иммунитета к инфекции в республике по-прежнему низкий – 3,9%.

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