За минувшие сутки в Татарстане выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом

За все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 183 147 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 328 новых случаев коронавируса, в 38 из них зараженным понадобилась госпитализация. Также ха эти отчетные 24 часа от коронавируса официально излечились 89 человек. Такие данные 9 октября приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также, по его информации, за все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 183 147 человек, 176 334 из которых выздоровели, а 2 004 скончались в результате болезни. Уровень же коллективного иммунитета к инфекции в республике по-прежнему низкий – 3,9%.

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