Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, когда в Казань придет бабье лето-2022

Прогнозируется, что значительное похолодание произойдет только в конце октября, оно будет постепенным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Казани и в Татарстане в целом формируется сейчас под влиянием обширного циклона из Атлантики. По словам профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, такая ситуация обеспечивает городу одновременно дожди и повышение температурного фона, который на данный момент немного выше климатических норм.

- Среднесуточная температура воздуха в эти дни должна составлять порядка +7 градусов, по факту же этот показатель на два градуса выше. Такая ситуация будет наблюдаться на протяжении декады, - цитирует пресс-центр КФУ Юрия Переведенцева.

Что же касается осадков, то, по мнению профессора, их выпало достаточно много – в сентябре почти двухмесячная норма. При этом температура воздуха была ниже климатической нормы примерно на 0,5 градуса.

Говоря о запоздавшем в Казани бабьем лете, Перевденцев отметил, что оно может наступить уже на следующей неделе

- Это сухая солнечная погода при антициклоне, когда область высокого давления обеспечивает отсутствие облаков, хорошо выраженный суточный ход, - напомнил ученый.

Также, по его мнению, во второй половине октября температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы. Понижение ожидается только к концу месяца.

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