В Набережных Челнах дети против заборов вокруг школ

Утверждается, что на кадрах дети из школы №25. Фото: скриншот

В соцсетях появились кадры, автор которых, утверждает, что на них изображены дети из школы №25 в Набережных Челнах. Они против заборов. После того, как перекрыли дополнительные входы и выходы образовательного учреждения, ученики все равно ходят привычными маршрутами, н при этом теперь они просто перелезают заборы.

- Ученики могут получить серьезную травму! – пишет автор поста.

В комментариях к нему другие жители Набережных Челнов также выразили свое возмущение. Они раньше также сокращали свой привычный путь через дополнительные входы на территории школ. Кто-то так ходил на работу, а кто-то водил своих чад в детский сад, проходя сквозь образовательные учреждения. Нет, конечно, горожане понимают, что калитки в заборах закрыли ради безопасности детей, но не понимают того, как это может остановить злоумышленников.

Так, жители Набережных Челнов сообщили, что похожая ситуация с закрытыми дополнительными входами фиксируется в других школах - №№39, 21, 19, 55, 21, 34, 43, 20, 82.

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