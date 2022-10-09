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Происшествия9 октября 2022 7:36

В Татарстане BMW на скорости вылетела с дороги и перевернулась, один человек погиб

Сотрудники ГИБДД разобрались в причинах трагедии
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Машина получила значительные повреждения. Фото: ГИБДД Татарстана

Машина получила значительные повреждения. Фото: ГИБДД Татарстана

8 октября в 22.10 в Лаишевском районе управляя автомобилем BMW 30-летний мужчина превысил безопасную скорость. В результате чего иномарка вылетела с дороги в кювет, где перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

- Автомобиль был сильно поврежден, при этом жизненное пространство для водителя имелось. Но его ремень безопасности не был пристегнут должным образом. Он был просто перекинут по диагонали, без поддержки водителя в поясной части, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

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