В Татарстане рецидивист едва не зарезал собутыльника и получил за это шесть лет колонии

Злоумышленник сам вызвал на помощь раненному товарищу экстренные службы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летнего ранее судимого жителя Мамадышского района признали виновным в покушении на убийство собутыльника. Преступление произошло вечером 23 апреля текущего года, когда мужчины находились в доме злоумышленника.

Установлено, что в ходе распития алкоголя между приятелями произошел конфликт. В какой-то момент подсудимый взял нож и ударил им гостя не менее 12 раз. Пострадавший выбежал из дома, упал и потерял сознание. Злоумышленник же поспешил позвонить в экстренные службы и сообщил, что у него во дворе лежит человек. Потерпевшего госпитализировали.

В итоге суд приговорил мужчину к шести годам годам колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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