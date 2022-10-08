Минниханов потребовал не грубить жителям Татарстана, которые задают вопросы о мобилизации

Вопросы призыва были подняты в ходе совещания в Доме правительства республики. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В субботу, 8 октября, в Доме правительства Татарстана в очередной раз обсудили вопросы мобилизации местного населения. Глава республики Рустам Минниханов поручил главам районов поддерживать семьи военнообязанных и не грубить гражданам, желающим узнать подробнее о порядке призыва на службу.

- Поступает много вопросов по мобилизации. Темы разные, иногда сложные семейные ситуации. На все звонки нужно отнестись с терпением, подробно все разъяснять. Никакой грубости и формализма быть не должно, - заявил он.

Напомним ранее Минниханов поручил обеспечить всех мобилизованных бойцов спальными мешками и аптечками.

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