В Марий Эл машина насмерть сбила женщину, которая шла по дороге в темноте

ДТП произошло в поселке Красный стекловар Моркинского района. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 18:40 в пятницу, 7 октября, у дома №17 по улице Набережная в поселке Красный стекловар, что в Моркинском районе, произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада Гранта» наехал на пешехода, которая, несмотря на темное время суток, шла по краю дороги попутно движению без световозвращающих элементов на одежде.

От полученных травм 64-летняя женщина скончалась на месте.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорят в Госавтоинспекциии Марий Эл.

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