В Татарстане начало снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 336 новых случаев COVID-19, госпитализировали 51 зараженного и выписали 98 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 8 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 182 819 человек, 176 245 из которых в итоге выздоровели, а 2 004 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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