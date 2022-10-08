Владимир Путин назначил нового зампредседателя Арбитражного суда Татарстана

Соответствующий документ был подписан 7 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана назначена Милена Исхакова, которая до сих пор возглавляла судебный состав. Соответствующий указ в пятницу, 7 октября, подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно тому же документу, судьей Лаишевского районного суда республики стал Анис Мансуров.

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