Минюст России признал экс-преподавателя Казанского университета Ясавеева иноагентом

Обновленный перечень иноагентов был опубликован ведомством 7 октября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
7 октября Минюст России расширил реестр СМИ, юридических и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обновленный перечень среди прочих попал социолог Искэндэр Ясавеев. До 2015 году он преподавал в Казанском федеральном университете, откуда перешел работать в Центр молодежных исследований ВШЭ.
Вместе с Ясавеевым, иностранными агентами признали рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова), писателя Дмитрия Глуховского и журналистку Евгению Балтатарову.
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