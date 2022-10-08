Минюст России признал экс-преподавателя Казанского университета Ясавеева иноагентом

Обновленный перечень иноагентов был опубликован ведомством 7 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 октября Минюст России расширил реестр СМИ, юридических и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обновленный перечень среди прочих попал социолог Искэндэр Ясавеев. До 2015 году он преподавал в Казанском федеральном университете, откуда перешел работать в Центр молодежных исследований ВШЭ.

Вместе с Ясавеевым, иностранными агентами признали рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова), писателя Дмитрия Глуховского и журналистку Евгению Балтатарову.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram