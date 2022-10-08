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Спорт8 октября 2022 7:35

«СИБУР» ответил на требования фанатов казанского «Рубина» уволить Слуцкого

В компании заявили, что не имеют права управлять спортивными активами команды
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сам тренер на прошлые призывы уволить его заявлял, что у болельщиков есть право на такую реакцию.

Сам тренер на прошлые призывы уволить его заявлял, что у болельщиков есть право на такую реакцию.

Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Петиция фанатов казанского «Рубина» с требованием отправить в отставку руководство и тренеров команды, в том числе Леонида Слуцкого, не осталась незамеченной. На нее отреагировало руководство ООО «СИБУР», к которому отчасти и было обращено письмо.

В компании заявили, что «СИБУР» только спонсирует «Рубина», но не имеет права управлять его спортивными активами и принимать кадровые решения.

Отметим, что петиция также была обращена в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова. Официального ответа со стороны правительства республики пока не последовало.

Сам Слуцкий на прошлые требования болельщиков уволить его заявлял, что у тех есть право на подобную реакцию.

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