В Татарстане на реке Кама перевернулась лодка с тремя рыбаками, выжил только один из них

Моторная лодка перевернулась вместе с людьми. Фото: МЧС Татарстана

Днем 7 октября в экстренные службы поступила информация о том, что на реке Кама около деревни Красный Яр Рыбно-Слободского района рядом с перевернувшейся моторной лодкой в воде находятся тела двух мужчин, сообщает МЧС Татарстана.

- По предварительным данным, во время рыбалки три человека перевернулись на моторной лодке «Казанка». Один из них смог вплавь добраться до заливных лугов. Оттуда из воды на берег его вытащили очевидцы, - отметили в ведомстве.

На место происшествия на лодке выдвинулись сотрудники ГИМС Татарстана. Они нашли тела двух погибших мужчин в двух километрах от берега. Они были без спасательных жилетов. Причина произошедшего устанавливается.

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