В Казани семьям мобилизованных специальные пластиковые карты начнут раздавать 8 октября

Карту назвали "Батыр". Фото: мэрия Казани

Власти Казани в кратчайшие сроки не только утвердили ряд мер социальной поддержки семей мобилизованных горожан, но выпустили для них специальную пластиковую карту, которую назвали «Батыр». Выдавать ее начнут уже с этой субботы, 8 октября, в администрациях райнов города, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Так, для чего же она нужна? Во-первых, она подтверждает наличие у семьи мобилизованных казанцев наличие обещанных льгот.

В частности, предъявив их, дети из этих семей смогут бесплатно посетить культурные и спортивные учреждения. К слову, данная карта «Батыр» не дает право на обещанный бесплатный проезд в общественном транспорте. Для этого нужно будет получить транспортную карту. А что же касается бесплатного питания детей в школах, то тут их матери должны будут написать в образовательном учреждении соответствующее заявление.

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