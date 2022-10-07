Минздрав Татарстана запустил для мобилизованных курсы обучения по оказанию первой медпомощи

Курсы рассчитаны на три дня. Фото: Адель ХИСАМОВ

В пункте сбора на территории «Казань Экспо» призванные на службу в Вооруаженные силы России в рамках частичной мобилизации начали проходить обучение по оказанию первой медпомощи в полевых условиях.

Данные курсы были организованы Минздравом Татарстана и РКБ в Казани. Занятия будут проходить в течение трех дней, в каждый из них запланировано по пять лекций. Обучение проводят врачи и инструкторы медицины катастроф.

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