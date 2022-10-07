В Набережных Челнах осудили мастера, из-за которого у рабочего на руке остался только один палец

Помимо всего прочего, мужчина должен будет выплатить потерпевшему еще и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мастера одной из производственных компаний Набережных Челнов городской суд признал виновным в том, что его подчиненный получил во время работы серьезную травму, то есть в нарушении требований охраны труда.

Мужчине не проинструктировал потерпевшего о мерах безопасности при использовании гидравлического пресса. Ничего не зная об этом рабочий изготавливая очередную деталь заметил кусок металла, который остался от прежней заготовки. Он сунул руку, чтобы его убрать, в этот момент пресс и сработал. Мужчине придавило кисть. Причем так, что на руке у него остался всего один палец, и он был в итоге признан инвалидом.

Согласно решению суда, мастеру, который так и не признал своей вины в произошедшем, было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с удержанием 10% из зарплаты. Кроме того, мужчина должен будет выплатить потерпевшему еще и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, сообщают «Челнинские известия».

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