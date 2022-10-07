В Татарстане полицейские накрыли очередную финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не успели вынести приговоры по татарстанским финансовым пирамидам, в том числе и по Finiko, как в республике возбудили очередное уголовное дело об обмане людей таким же способом.

- Сотрудниками МВД Татарстана выявлена и пресечена деятельность интернет-платформы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. По обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержаны двое братьев – жители города Альметьевска. На время следствия они были заключены под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, данная финансовая пирамида действовала в течение года. В интернете злоумышленники создали сайт незарегистрированной компании. Они активно рекламировали данный ресурс в Сети. Потенциальным вкладчикам обещался доход один процент в день. Утверждалось, что это будет осуществляться за счет инвестиций в торговлю криптовалютой.

При этом связаться с основателями пирамиды можно было только через сайт или мобильное приложение. Отсутствие номеров телефонов, адреса компании и отсутствие информации о наличии у нее соответствующей лицензии никак не смущало тех, кто все же вложился в этот обман. Обещанный доход получали первые вкладчики и то после того, как привлекали в финансовую пирамиду новых клиентов.

На данный момент потерпевшими по уголовному делу о данной пирамиде проходят 12 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составляет около а145 миллионов рублей. Полицейские полагают, что число потерпевших может быть и больше.

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