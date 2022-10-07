Преподаватель музыки из Набережных Челнов выиграла полмиллиона рублей

Ее стаж работы в области музыкального искусства - 23 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Преподаватель музыкальной школы из Набережных Челнов Марина Павловна одержала победу во Всероссийском конкурсе среди лучших педагогов музыки. Она стала обладателем премии в размере 500 тысяч рублей,

Она уже в течение 23 лет работает в Детской музыкальной школе №3 преподавателем по фортепиано. Ее воспитанники являются победителями международных и всероссийских конкурсов, сообщают "Челнинские известия".

Отметим, в 2022 году лучшими преподавателями в области музыкального искусства признаны 150 лауреатов со всей России. Премия в 500 тысяч рублей предназначена для 100 учителей организации дополнительного образования. По одному миллиону рублей - для 50 преподавателей организаций среднего и высшего профессионального образования в той же области.

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