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Экономика7 октября 2022 14:00

В Зеленодольском районе построят комплекс по производству СПГ

Соответствующее соглашение правительство Татарстана подписало с ООО «Газпром СПГ технологии»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Соглашение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Фото: prav.tatarstan.ru

Соглашение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Фото: prav.tatarstan.ru

На территории Свияжского логистического центра в Зеленодольском районе построят производственно-бункерного комплекса СПГ (сжиженного природного газа).

Соглашение о его возведении в эту пятницу, 7 октября, на полях II Международного строительного чемпионата, который проходит в Казани, было подписано правительством Татарстана и руководством ООО «Газпром СПГ технологии».

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