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Происшествия7 октября 2022 13:28

Верховный суд Татарстана смягчил приговор экс-полицейскому, который использовал местного жителя в качестве раба

Все началось с того, как мужчина пропал с радаров родственников
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Верховный суд Татарстана рассматривал уже вторую по счету апелляцию по этому делу.

Верховный суд Татарстана рассматривал уже вторую по счету апелляцию по этому делу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 7 октября, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию на приговор бывшего полицейского из Нурлата. В апреле этого года ему назначили новое наказание за использование рабского труда. А сейчас высшая инстанция скостила ему срок на шесть месяцев. Так, экс-правоохранителю назначили новое наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Хотя по последнему приговору речь шла о 5 годах.

Напомним, все произошло еще в 2019 году. Тогда пропал 47-летний житель села Чулпаново Нурлатского района. Тревогу забила его сестра, живущая в Альметьевске. Она заявила об этом в полицию. Спустя время женщине оттуда позвонили и сказали, что ее брат нашелся. Но он практически сразу исчез снова.

Его снова удалось найти. Сестра приехала лично, чтобы узнать, что вообще происходит. Мужчина рассказал ей, что был в гостях у приятеля. К ним пришли полицейские и забрали их в отделение, где обвинили в краже. Тогда один из правоохранителей вывез мужчин в Аксубаевский район на ферму к своему отцу. Тот сильно болел и саму же не мог ухаживать за скотиной. Приятель брата жительницы Альметьевска сбежал, и тому пришлось в качестве раба вкалывать на ферме одному. После таких откровений сестра потерпевшего написала на полицейского заявление. По данному факту возбудили уголовное дело, правоохранителя уволили и арестовали.

В Аксубаевском районе суд приговорил его к 4 годам колонии. Это гособвинению и стороне потерпевшего показалось мало, и они оспорили это наказание в Верховном суде Татарстана. Дело отправили на пересмотр. И вот новый приговор – 5 лет колонии. На что последовала новая апелляция, причем как от защиты осужденного, так от стороны потерпевшего и гособвинения. Первые посчитали, что приговор слишком суровый, а вторые, что он слишком мягкий. В итоге Верховный суд Татарстана снова пересмотрел дело и сократил срок лишения свободы для экс-полицейского на полгода.

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