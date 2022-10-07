Верховный суд Татарстана смягчил приговор экс-полицейскому, который использовал местного жителя в качестве раба

Верховный суд Татарстана рассматривал уже вторую по счету апелляцию по этому делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 7 октября, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию на приговор бывшего полицейского из Нурлата. В апреле этого года ему назначили новое наказание за использование рабского труда. А сейчас высшая инстанция скостила ему срок на шесть месяцев. Так, экс-правоохранителю назначили новое наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Хотя по последнему приговору речь шла о 5 годах.

Напомним, все произошло еще в 2019 году. Тогда пропал 47-летний житель села Чулпаново Нурлатского района. Тревогу забила его сестра, живущая в Альметьевске. Она заявила об этом в полицию. Спустя время женщине оттуда позвонили и сказали, что ее брат нашелся. Но он практически сразу исчез снова.

Его снова удалось найти. Сестра приехала лично, чтобы узнать, что вообще происходит. Мужчина рассказал ей, что был в гостях у приятеля. К ним пришли полицейские и забрали их в отделение, где обвинили в краже. Тогда один из правоохранителей вывез мужчин в Аксубаевский район на ферму к своему отцу. Тот сильно болел и саму же не мог ухаживать за скотиной. Приятель брата жительницы Альметьевска сбежал, и тому пришлось в качестве раба вкалывать на ферме одному. После таких откровений сестра потерпевшего написала на полицейского заявление. По данному факту возбудили уголовное дело, правоохранителя уволили и арестовали.

В Аксубаевском районе суд приговорил его к 4 годам колонии. Это гособвинению и стороне потерпевшего показалось мало, и они оспорили это наказание в Верховном суде Татарстана. Дело отправили на пересмотр. И вот новый приговор – 5 лет колонии. На что последовала новая апелляция, причем как от защиты осужденного, так от стороны потерпевшего и гособвинения. Первые посчитали, что приговор слишком суровый, а вторые, что он слишком мягкий. В итоге Верховный суд Татарстана снова пересмотрел дело и сократил срок лишения свободы для экс-полицейского на полгода.

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