8 октября в Казани пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарке можно будет приобрести овощи, мясо и другие продукты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 8 октября, в Казани в очередной раз свою работу начнут осенние сельскохозяйственные ярмарки. Там местные жители смогут купить продукцию фермеров по доступной цене. Точки будут работать с 6:00 до 12:00 в следующих местах:

- Авиастроительный район: улица Дементьева, 7; улица Ленинградская, 27; пересечение улиц Беломорская и Гудованцева.

- Приволжский район: улица Рихарда Зорге, 66 к.1; улица Юлиуса Фучика, 72.

-Вахитовский район: улица Татарстан, 53; улица Чехова, 2.

- Кировский район: улица Батыршина, 20; улица Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12.

- Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71А; улица Академика Лаврентьева, 10.

- Советский район: улица Аграрная, 2; улица Липатова, 7.

- ЖК «Салават Купере”: парковка у торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать каждую субботу вплоть до 24 декабря.

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