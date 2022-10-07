8 октября в Казани пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарке можно будет приобрести овощи, мясо и другие продукты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 8 октября, в Казани в очередной раз свою работу начнут осенние сельскохозяйственные ярмарки. Там местные жители смогут купить продукцию фермеров по доступной цене. Точки будут работать с 6:00 до 12:00 в следующих местах:
- Авиастроительный район: улица Дементьева, 7; улица Ленинградская, 27; пересечение улиц Беломорская и Гудованцева.
- Приволжский район: улица Рихарда Зорге, 66 к.1; улица Юлиуса Фучика, 72.
-Вахитовский район: улица Татарстан, 53; улица Чехова, 2.
- Кировский район: улица Батыршина, 20; улица Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12.
- Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71А; улица Академика Лаврентьева, 10.
- Советский район: улица Аграрная, 2; улица Липатова, 7.
- ЖК «Салават Купере”: парковка у торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.
Сельскохозяйственные ярмарки будут работать каждую субботу вплоть до 24 декабря.
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