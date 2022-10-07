Депутаты Госсовета Татарстана предложили сократить расходы на проведение праздников

Эти темы были подняты на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госсовета Татарстана Фадбир Сафин предложил урезать расходы на проведение праздников. Также он призвал акционеров отказаться от дивидендов и передать их в бюджет республики.

С такой идеей Сафин выступил на парламентских слушаниях по законопроекту «О бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В первом случае его поддержал депутат Эдуард Шарафиев.

По мнению Шарафиева, слишком много средств уходит и на строительство дорог, которые местами можно делать дешевле. В ответ на этого премьер-министр региона Алексей Песошин заявил, что создание проектов по строительству дорог идет под полным контролем. Перед одобрением они проходят всю необходимую экспертизу.

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