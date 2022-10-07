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Общество7 октября 2022 12:33

Глава Марий Эл Юрий Зайцев пожелал Путину в день рождения здоровья и достижения целей

По его словам, Президент России является истинным лидером и патриотов, который делает все для благополучия населения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
7 октября руководителю государства исполнилось 70 лет. Фото: kremlin.ru

7 октября руководителю государства исполнилось 70 лет. Фото: kremlin.ru

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. В пятницу, 7 октября, руководителю государства исполнилось 70 лет.

- Он является истинным лидером, который уверенно ведет к устойчивому развитию нашу Родину. Патриот нашей страны, талантливый руководитель и успешный политик. Его большой жизненный опыт и высокий профессионализм вселяют в жителей необъятной России уверенность в завтрашнем дне, - написал Зайцев в своем telegram-канале.

После он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успешного достижения поставленных целей.

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