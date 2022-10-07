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Общество7 октября 2022 16:15

В Чувашии сельские чиновники ответят перед судом за растерзанную бродячими собаками козу

Животное принадлежало местному пенсионеру, на защиту его интересов встала прокуратура
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Прокуратура требует возмещения ущерба потерпевшему мужчине.

Прокуратура требует возмещения ущерба потерпевшему мужчине.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Яльчикского района Чувашии обратилась в суд с иском в отношении администрации местного сельского поселения. Надзорный орган требует от чиновников возместить ущерб 73-летнему пенсионеру.

Дело в том, что в августе этого года мужчина привязал свою козу на улице, а спустя время увидел, что ее загрызли бездомные собаки. В ходе прокурорской проверки было установлено, что инцидент произошел из-за того, что органы местного самоуправления не принимали должных мер по отлову бродячих животных.

- В настоящее время заявление находится на рассмотрении суда, - говорят в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

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