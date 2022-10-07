В Чувашии сельские чиновники ответят перед судом за растерзанную бродячими собаками козу

Прокуратура требует возмещения ущерба потерпевшему мужчине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Яльчикского района Чувашии обратилась в суд с иском в отношении администрации местного сельского поселения. Надзорный орган требует от чиновников возместить ущерб 73-летнему пенсионеру.

Дело в том, что в августе этого года мужчина привязал свою козу на улице, а спустя время увидел, что ее загрызли бездомные собаки. В ходе прокурорской проверки было установлено, что инцидент произошел из-за того, что органы местного самоуправления не принимали должных мер по отлову бродячих животных.

- В настоящее время заявление находится на рассмотрении суда, - говорят в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

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