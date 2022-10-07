Жителя Татарстана, который в ресторане изрезал стаканом полицейского, приговорили к колонии

Полиция прибыла в ресторан после сообщения от персонала заведения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал 29-летнего жителя Менделеевска виновным в применении насилия в отношении представителя власти и в публичном его оскорблении. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Осужденного приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, - отметили в ведомстве.

Было доказано, что нападение на полицейского произошло 16 апреля этого года в одном из ресторанов Елабуги. В тот субботний вечер гость из Менделеевска сильно выпил. В пьяном виде он решил устроить в ресторане драку. Но персонал заведение быстро среагировал и вызывал на место полицейских.

Правоохранители прибыли вовремя. Драки или потасовки не случилось. Они потребовали от дебошира вести себя более спокойно. Но разгоряченный алкоголем посетитель ресторана на это покрыл полицейских матом. А после всех нецензурных слов взял со стола стеклянный стакан, разбил его и кинулся с ним на одного из правоохранителей. Нападавший изрезал ему руки. На помощь полицейскому пришли его коллеги. Дебошира скрутили и доставили в отделение.

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