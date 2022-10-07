«Газпром» подтвердил планы строительства высотного офиса в Казани

Когда именно начнутся работы по возведению объекта, пока неясно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информация о том, что в столице Татарстана появится высотный офис «Газпром трансгаз Казань», оказалась правдой. На форуме «100% Татарстан» ее лично подтвердил первый заместитель гендиректора «Газпром инвест» Илья Козлов.

По словам Козлова, специалисты компании также обсуждают программу газификации в регионе на несколько лет вперед, которая будет реализована через долгосрочные финансовые вложения.

Напомним, ранее сообщалось, что 15-этажная высотка «Газпрома» появится недалеко от нового IT-парка имени Рамеева на улице Спартаковская.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram