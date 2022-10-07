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Общество7 октября 2022 11:41

На улице Зорге в Казани решили открыть новый детский сад

Он расположится в здании, где раньше был центр образования «Егоза»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Дошкольное учреждение сможет принять до 220 воспитанников.

Дошкольное учреждение сможет принять до 220 воспитанников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приволжском районе Казани собираются организовать новый детсад на 220 воспитанников. Он разместится по адресу: улица Зорге, 46а. Раньше там находился коммерческий центр образования «Егоза», сообщают Управлении образования города.

Детсад начнет работу после того, как в здании проведут ремонт и установят все необходимое оборудование. Общая площадь объекта составляет более двух тысяч квадратных метров.

45 детей из «Егозы» на время ремонта переведены в соседние дошкольные учреждения. После они будут устроены в новый детский сад.

Отметим, что по данным на начало октября, в столице Татарстана работают 312 муниципальных и 26 частных детсадов, 11 школ с дошкольными отделениями, две прогимназии и Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

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