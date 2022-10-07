На улице Зорге в Казани решили открыть новый детский сад

Дошкольное учреждение сможет принять до 220 воспитанников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приволжском районе Казани собираются организовать новый детсад на 220 воспитанников. Он разместится по адресу: улица Зорге, 46а. Раньше там находился коммерческий центр образования «Егоза», сообщают Управлении образования города.

Детсад начнет работу после того, как в здании проведут ремонт и установят все необходимое оборудование. Общая площадь объекта составляет более двух тысяч квадратных метров.

45 детей из «Егозы» на время ремонта переведены в соседние дошкольные учреждения. После они будут устроены в новый детский сад.

Отметим, что по данным на начало октября, в столице Татарстана работают 312 муниципальных и 26 частных детсадов, 11 школ с дошкольными отделениями, две прогимназии и Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram