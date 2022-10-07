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Общество7 октября 2022 11:11

Движение по улице Толстого в Казани ограничено до 26 декабря

Это касается участка в районе дома №67 по улице Большая Красная
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причина этого - установка строительных лесов на территории Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

Причина этого - установка строительных лесов на территории Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани ограничили движение транспорта по улице Толстого. Речь идет об участке в районе дома №67 по улице Большая Красная. На территории Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора началась установка строительных лесов.

Участок будет перекрыт вплоть до 26 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что по улице Нурсултана Назарбаева перекрыто движение до 30 октября. Это связано с реконструкцией моста через озеро Кабан.

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