Ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» в Казани появилась его цитата

Цитата Владимира Путина: "... и традиционные конфессии России, и ядерный щит являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность ...". Фото: kremlin.ru

7 октября на медиафасаде «Ак Барс Арены» в Казани ко дню рождения Президента России Владимира Путина появилась его цитата. Инициатором данной идеи является региональное отделение Общероссийского народного фронта в Татарстане.

Жители и гости города увидели цитату главы государства в виде новостной видеоленты. Она гласит следующее: «... и традиционные конфессии России, и ядерный щит являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность ...».

Напомним, ранее сообщалось, что глава республики Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с юбилеем. В своем обращении он отметил, что авторитет Президента России среди многонационального народа региона непререкаем.

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