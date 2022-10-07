В массовом ДТП в Волжске пострадала женщина и ее сын, которого она держала на руках

Авария произошла вечером у дома №19А по улице Ленина. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 18:30 в четверг, 6 октября, у дома №19А по улице Ленина в Волжске столкнулись Volkswagen, «Лада» и Honda. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем первой иномарки не уступил дорогу отечественному авто. От удара Volkswagen отбросило на припаркованную Honda.

В результате ДТП пострадали 39-летняя пассажирка Volkswagen и ее годовалый сын, которого она везла на руках. Им потребовалась госпитализация.

- За нарушение правил перевозки детей и пассажиров, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу водителю, пользующемуся преимущественным правом проезда, в отношении водителя Volkswagen составлены административные материалы, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Материалы по факту ДТП будут направлены на рассмотрение в подразделение по делам несовершеннолетних и в комиссию по делам несовершеннолетних.

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