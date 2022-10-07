Набережные Челны выделят 4,5 миллиона рублей на поддержку детей мобилизованных

Школьники уже начали получать бесплатные обеды, а дошкольники ходить в детсады бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Набережных Челнов направят на поддержку детей мобилизованных горожан почти 4,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполкома города Фарид Салахов.

С начала октября семьи, в которых один из родителей, призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, освобождены от оплаты детского сада. Кроме того, дети военнослужащих в школах получают бесплатное двухразовое питание. На это для младшеклассников выделили по 100 рублей в день, а для учащихся 5-11 классов - по 107 рублей.

Все эти мероприятия будут финансироваться по разделам «Дошкольное образование» (2,5 миллиона рублей) и «Охрана семьи и детства» (1,9 миллиона рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что почти 700 детей мобилизованных жителей татарстанского автограда начали получать помощь от местных властей.

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