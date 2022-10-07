За сутки в Татарстане выявили 342 новых случая коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане остановилось снижение ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19. За минувшие сутки вирус подтвердился у 342 человек, что на одного человек больше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 7 октября сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Вместе с тем, 6 числа в республике госпитализировали 66 зараженных и выписали 504 переболевших коронавирусом граждан.

С начала пандемии COVID-19 в регионе подтвердился у 182 483 человек, 176 147 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к болезни находится на отметке в 3,9%.

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