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Происшествия7 октября 2022 8:18

В Мензелинском районе девушка за рулем «ВАЗа» попала под колеса грузовика

От полученных травм водитель погибла на месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, легковушка на скорости выехала на встречку. Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, легковушка на скорости выехала на встречку. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 21:58 в четверг, 6 октября, на трассе в Мензелинском районе автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Daf. По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем легковушки не выбрала безопасную скорость. От полученных травм она скончалась на месте, говорят в ГИБДД Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Чистопольском районе. Там автомобиль KIA сначала врезался в выбежавшего на дорогу кабана, а после вылетел на встречку, где оказался под колесами фуры. Погибли два человека и животное.

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