В Мензелинском районе девушка за рулем «ВАЗа» попала под колеса грузовика

По предварительным данным, легковушка на скорости выехала на встречку. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 21:58 в четверг, 6 октября, на трассе в Мензелинском районе автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Daf. По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем легковушки не выбрала безопасную скорость. От полученных травм она скончалась на месте, говорят в ГИБДД Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Чистопольском районе. Там автомобиль KIA сначала врезался в выбежавшего на дорогу кабана, а после вылетел на встречку, где оказался под колесами фуры. Погибли два человека и животное.

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