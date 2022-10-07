Движение ограничат из-за подготовки и проведения национального полумарафона. Фото: Василий Вахрин

В воскресенье, 9 октября, состоится Казанский национальный полумарафон. Из-за этого мероприятия часть улиц города будет временно перекрыта, сообщают в местном Исполкоме.

Ограничения движения коснутся следующих участков:

С 6.30 до 14.00 - дороги у стадиона «Ак Барс Арена»;

С 6.30 до 12.00 - улицы Сибгата Хакима (в обе стороны от улицы Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской; по Чистопольскому кольцу - на двух правых полосах от съезда с улицы Хакима до съезда на улице Чистопольской; по улице Чистопольской - на трех правых полосах от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена»;

С 7.30 до 12.30 - улицы Сибгата Хакима (в обе стороны от улицы Декабристов до улицы Ф. Амирхана; по улице Ф.Амирхана – от улицы А. Козина до улицы С. Хакима с разрешением выезжать из ЖК «Современник» и ЖК «Савин Хаус»);

С 7:30 до 10:00 - улицы Амирхана (от улицы Сибгата Хакима до моста Миллениум; сам мост Миллениум от улицы Хакима до съезда на улице Подлужной; улица Подлужная от съезда с моста Миллениум до улицы Подлужной, 17; ЖК «Европейский» в обоих направлениях с возможностью выехать из частного сектора в направлении улицы Толстого.

С 7:30 до 11:00 - улицы Батурина (от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной; по Кремлевской набережной от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева; на съезде с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной; по Кремлевской дамбе 1,5 правых полосы от заезда с улицы Батурина до улицы Хакима.

Схема ограничения движения на карте. Фото: Мэрия Казани

Национальный полумарафон пройдет в Казани в шестой раз. Атлетам в тюбетейках предстоит пробежать дистанцию в 3 км, 10 км или 21,1 км. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 4,5 тысячи человек.

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