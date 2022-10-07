За сутки на дорогах Казани сбили трех человек, в том числе ребенка

Все пешеходы получили травмы и были госпитализированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 6 октября, в Казани произошло сразу три наезда машин на пешеходов. Первое – около пяти часов утра напротив дома №57 по улице Губкина. Там автомобиль «ВАЗ-21074» на скорости сбил 24-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу на «красный» сигнал светофора.

Второе ДТП произошло в 13:30 у дома №35 по улице Гладилова. Предварительно установлено, что водитель большегруза Scania наехал на 11-летнюю школьницу, которая шла по «зебре».

Еще одна авария случилось вечером, в 18:50, напротив дома №7/2 по улице 2-я Азинская. По предварительным данным, там 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» на скорости сбил 47-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Все пешеходы получили травмы и были госпитализированы, сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу.

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