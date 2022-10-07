Жители Казани пожаловались на огромные суммы за отопление в сентябре

Казанцы намерены написать заявление в управляющую компанию с требованием провести перерасчет. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители одного из домов по улица Апастовская Ново-Савиновского района Казани пожаловались на то, что за отопление в сентябре каждому из них пришлось заплатить около 1,7 тысячи рублей. И это при том, что батареи в этом месяце были теплыми всего четыре дня, сообщает «Татарстан 24».

Казанцы намерены написать заявление в управляющую компанию с требованием провести перерасчет.

Напомним, по данным на начало октября, в городе отопление включено в 5,4 тысячи многоквартирных домах, что составляет 97,98% от их общего количества. Также тепло подано в 848 объектов социальной сферы (99,6%).

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