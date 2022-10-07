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Происшествия7 октября 2022 7:26

Из мечети в казанском поселке Аметьево похитили ящик с пожертвованиями

Подозреваемого удалось задержать, когда он, спустя два дня, неадекватно вел себя в кафе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина признался в совершенном преступлении.

Мужчина признался в совершенном преступлении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале недели неизвестный украл ящик с пожертвованиями из мечети на улице Дачная в Казани. На записях с камер видеонаблюдения было отчетливо видно двух мужчин, один из которых совершил преступление, после чего оба скрылись.

Спустя два дня, росгвардейцы приехали в кафе на улице Салимжанова, где неадекватные посетители мешали другим гостям. В одном из нарушителей удалось узнать подозреваемого в краже из мечети. Им оказался 48-летний местный жителей.

Мужчина во всем признался и заявил, что успел потратить украденные деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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