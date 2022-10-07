Стоимость одного дня халяльного питания оценивается в пять тысяч рублей. Фото: ДУМ Татарстана

В пунктах сбора мобилизованных жителей Татарстана, которые расположены в выставочном центре «Казань Экспо», в Казанском танковом училище и на танковом полигоне, для резервистов-мусульман решено организовать отдельное халяльное питание. На это каждый день уходит по пять тысяч рублей, сообщили в ДУМ республики.

Халяльные блюда поставляются военнообязанным из одного местного кафе, которое продает их по себестоимости. Его получают только те верующие, которые посещают молельные комнаты.

Напомним, ранее ДУМ Татарстана также организовало сбор средств на покупку теплой одежды, аптечек, халяльных армейских сухих пайков и тушенки для бойцов.

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