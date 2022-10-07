В ноябре из Казани в Ереван запустят новый авиарейс

Длительность перелета составит около трех часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 ноября из Казани в Ереван запустят новый авиарейс. Полеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам на самолетах Boeing 737−300 вместимостью 148 человек, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.

Так, из столицы Татарстана самолеты будут отправляться в 22:00, а прибывать в столицу Армении - в 2:30. Обратный рейс намечен на 19:00 с посадкой в в 21:20. Длительность перелета составит около трех часов.

Отметим, что время в Армении на час опережает московское.

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