Аноним пожертвовал на строительство Соборной мечети в Набережных Челнах 30 миллионов рублей

В 2021 году на строительные работы удалось собрать 55,8 миллиона рублей. Фото: мэрия Набережных Челнов

Неравнодушные люди продолжают помогать Набережным Челнам в возведении Соборной мечети «Джамиг». Один из них – он пожелал остаться неизвестным – пожертвовал разом 30 миллионов рублей, сообщают 7 октября власти города.

Ранее говорилось о пенсионере из Елабуги Марселе Сарварове, которому так понравился план будущей мечети, что он пожертвовал на ее строительство 500 тысяч рублей.

Отметим, что в 2021 году на возведение объекта удалось собрать 55,8 миллиона рублей. Более того, местные предприниматели согласились предоставлять стройматериалы на безвозмездной основе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram