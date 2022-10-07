Послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана намечено на 20 октября

Предпологается, что 35-е заседание татарстанского парламента VI созыва пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Фото: president.tatarstan.ru

Послание главы Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету региона запланировано на 20 октября. Об этом сообщили на заседании Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку.

Предполагается, что 35-е заседание татарстанского парламента VI созыва, на котором глава Татарстана обратиться к депутатам, пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. В своем обращении Минниханов затронет темы внутреннего и внешнего положения региона.

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