Минниханов поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения: «Вы являетесь лидером нации»

7 октября Президенту России исполнилось 70 лет. Фото: kremlin.ru

В пятницу, 7 октября, свой 70-й день рождения отмечает Президент России Владимир Путин. С юбилеем его среди прочих поспешил поздравить глава Татарстана Рустам Минниханов.

В своем обращении Минниханов отметил, что авторитет Владимира Путина среди многонационального народа республики непререкаем.

- Вы являетесь лидером нации, человеком, который является истинным патриотом своей страны <…> Туган конегез белэн, Владимир Владимирович, - написал он в своем telegram-канале.

К поздравлению присоединились подписчики Минниханова.

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